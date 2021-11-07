غضب فى إنبي من حلمي طولان بعد ثلاثية المحلة

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حالة من الغضب الشديد أصابت مسؤولو نادى إنبى بعد الحالة المتواضعة التي ظهر عليها الفريق البترولي، أمام غزل المحلة، وخسارته بثلاثية نظيفة.

جاء سبب غضب إدارة النادى البترولي بعد الحالة السيئة التي ظهر عليها لاعبو الفريق، سواء العناصر القديمة أو الصفقات الجديدة.

ويبحث مسؤول إنبى مع حلمى طولان وجهازه المعاون أسباب سوء الأداء وتراجع النتائج قبل فوات الأوان.

وكان فريق إنبي قد تلقى خسارة قاسية من غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.