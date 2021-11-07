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الأخضر يدشن تدريباته.. استعدادًا للقاء أستراليا ضمن تصفيات

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الأخضر يدشن تدريباته.. استعدادًا للقاء أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم الأخضر يدشن تدريباته.. استعدادًا للقاء أستراليا ضمن تصفيات

الأخضر يدشن تدريباته.. استعدادًا للقاء أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم

دشن السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في مدينة "سيدني" الأسترالية؛ استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب أستراليا مساء يوم الخميس القادم على "استاد كومبانك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ميدانياً أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب فلنتاين سبورتس بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" الذي اكتفى بتمارين استرجاعية متنوعة.

من جهة أخرى يجري المنتخب السعودي يوم غدٍ الاثنين حصة تدريبية مغلقة عند السابعة مساءً على "ملعب فلنتاين سبورتس بارك"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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