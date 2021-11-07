متحدث "الرياضة": اقتصار بيع التذاكر على المنصات الإلكترونية ومنع بيعها في المنشآت

قال: السماح للأطفال دون 12 عامًا بدخول المنشآت بشرط وجود مرافق محصن
أكد مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل والمحتوى الرقمي الدكتور رجاء الله السلمي اقتصار بيع التذاكر على المنصات الإلكترونية، ومنع بيعها في المنشآت.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا: تم تحديث بروتوكولات الوقاية من #كورونا في القطاع الرياضي، إذ تم اقتصار السماح بدخول المنشآت للمحصنين، وإلغاء التباعد، والسماح للأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مُحصَّن.
وتابع: تم ضبط 314 مخالفة على الأفراد في المراكز والصالات الرياضية، وتم رصد 814 مخالفة على المراكز والصالات الرياضية.
وأردف: نشجع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على عدم الحضور إلى الملاعب.