أخبار عاجلة

أمطار وشبورة وعواصف .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم إلى الجمعة 19 نوفمبر -
علاء نبيل: وضع المنتخب غير مطمئن.. وكيروش «بتاع شو» -
محمد يوسف ينتقد أكرم توفيق: «لازم تبقى تقيل أكتر من كده» -
قرار مفاجئ من كيروش بخصوص مران المنتخب اليوم الأحد -
رضا عبدالعال لاتحاد الكرة : كيروش لازم يمشي قبل هذه الكارثة -
قصر القبة قطعة من تاريخ مصر -
«زى النهارده» وفاة على مبارك.. رائد التعليم في مصر 14 نوفمبر 1893 -
عاجل | حضانة للأطفال بالمسجد النبوي -
جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : المنتخب تأهل بسببنا -
شوبير : رفضت نصيحة محمد صلاح وكان زماني في إسبانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدث "الرياضة": اقتصار بيع التذاكر على المنصات الإلكترونية ومنع بيعها في المنشآت

Print
متحدث "الرياضة": اقتصار بيع التذاكر على المنصات الإلكترونية ومنع بيعها في المنشآت متحدث "الرياضة": اقتصار بيع التذاكر على المنصات الإلكترونية ومنع بيعها في المنشآت
قال: السماح للأطفال دون 12 عامًا بدخول المنشآت بشرط وجود مرافق محصن

متحدث

‬أكد مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل والمحتوى الرقمي الدكتور رجاء الله السلمي اقتصار بيع التذاكر على المنصات الإلكترونية، ومنع بيعها في المنشآت.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا: تم تحديث بروتوكولات الوقاية من #كورونا في القطاع الرياضي، إذ تم اقتصار السماح بدخول المنشآت للمحصنين، وإلغاء التباعد، والسماح للأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مُحصَّن.

وتابع: تم ضبط 314 مخالفة على الأفراد في المراكز والصالات الرياضية، وتم رصد 814 مخالفة على المراكز والصالات الرياضية.

وأردف: نشجع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على عدم الحضور إلى الملاعب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب

الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب

"موجز سبق الأسبوعي": الاحتفاء بذكرى بيعة الملك.. تجنيس أصحاب الكفاءات.. وانطلاق دوري النساء

"موجز سبق الأسبوعي": الاحتفاء بذكرى بيعة الملك.. تجنيس أصحاب الكفاءات.. وانطلاق دوري النساء

الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب

الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب

"موجز سبق الأسبوعي": الاحتفاء بذكرى بيعة الملك.. تجنيس أصحاب الكفاءات.. وانطلاق دوري النساء

"موجز سبق الأسبوعي": الاحتفاء بذكرى بيعة الملك.. تجنيس أصحاب الكفاءات.. وانطلاق دوري النساء