العراق.. إدانات عربية ودولية لمحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء

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مباشر: تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عدداً من الاتصالات الهاتفية من قادة الدول الشقيقة والصديقة، استنكروا فيها الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له سيادته.

وتلقى الكاظمي، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اتصالاً من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وحملت الاتصالات، بحسب البيان، كلمات الشجب والاستنكار والتضامن، والتأكيد على الوقوف إلى جانب العراق وشعبه وتعضيد أمنه واستقراره، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح، ومحاربة الإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بشدة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً منع العراق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره وتعزيز رفاهيته ونمائه.

وتوالت الإدانات لهذا الحادث الإرهابي؛ حيث تلقى رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي؛ أكد فيه إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء أيضاً اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري؛ أدان فيه حادث الاعتداء الجبان الذي تعرض له.

وبحسب المكتب الإعلامي، تلقى رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ استنكر فيه الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء، وأكد تضامن الكويت مع العراق حكومةً وشعباً.

وقال السفير العراقي لدى الكويت، منهل الصافي، إنه استقبل صباح اليوم، سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، صلاح المالكي، حيثُ عبر عن إدانته لاستهداف منزل دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر اليوم، وأبدى مساندته ووقوف المملكة إلى جانب العراق.

وأدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد في مقر إقامته، معبرةً عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

كما تلقى رئيس مجلس الوزراء أيضاً اتصالاً هاتفياً من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني، استنكر فيه حادث الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له سيادته.

وأدان حلف شمال الأطلسي (الناتو)، محاولة اغتيال رئيس الوزراء، مبيناً أن ما تعرضه رئيس الوزراء من محاولة اغتيال هي عملية مدانة ومستنكرة، مؤكداً على استمراره في دعم مؤسسات العراق الأمنية والعسكرية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

ونجا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الأحد، من "محاولة اغتيال فاشلة" بواسطة "طائرة مسيّرة مفخّخة" استهدفت مقرّ إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنّه أيّ جهة في الحال.

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