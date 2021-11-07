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مُلزمة من 15 نوفمبر.. «حماية المستهلك» يصدر قواعد جديدة بشأن السيارات (تعرف عليها)

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مُلزمة من 15 نوفمبر.. «حماية المستهلك» يصدر قواعد جديدة بشأن أسعار السيارات (تعرف عليها) مُلزمة من 15 نوفمبر.. «حماية المستهلك» يصدر قواعد جديدة بشأن السيارات (تعرف عليها)

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نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرار جهاز حماية المستهلك رقم 115 لسنة 2021، بشأن السيارات المعروضة للبيع.

وشمل القرار، الذي يبدأ العمل به من 15 نوفمبر الحالي، إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملا للضريبة، ومواصفاتها موضحًا بها النوع، والطراز، وبلد المنشأ، والفئة، والكماليات، على أن يكون الإعلان مثبتًا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفة الملحقة بالقرار، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادر للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه، عملا بنصوص المواد (4،5،6،7،9،10،11،12) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك والمواد (3،4،5،6،7،8،9،10) من اللائحة التنفيذية، والمعاقب عليهم بالغرامة التي قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر طبقًا للمادتين (64،65) من القانون سالف الذكر.

للاطلاع على تفاصيل القرار:

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