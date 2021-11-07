عرض «فرنسي» لتمويل الخط السادس.. ومصدر يكشف المسار والمحطات

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كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الفرنسية ستتقدم بعرض لتمويل الخط السادس لمترو الأنفاق «الخصوص- المعادي»، وأضافت أن تحالف من الشركات المدنية المصرية سيقوم بالأعمال المدنية للمشروع.

أوضحت المصادر من المقرر أن يمتد من منطقة «الخصوص» وحتى «المعادى الجديدة»، ويمتد مساره موازيا للخط الأول للمترو .«حلوان- المرج»، ويستهدف خفض حجم كثافة الركوب على الخط الأول للمترو، فضلا عن مد خدمة النقل الجماعى المطور لعددا من المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وأشارت المصادر أنه من المخطط أن يتضمن الخط السادس لمترو الأنفاق عدد 24 محطة، بواقع 12 محطة نفقية و12 محطة علوية، كما يمتد مسار الخط على مسافة 30 كيلو متر، حيث ينقل نحو 1.5 مليون راكب يوميا، ويتضمن تشغيل نحو 65 قطارا حديثا.

وأوضحت أن مسار الخط السادس لمترو الأنفاق من منطقة الخصوص بالطريق الدائرى موازيا ترعة الاسماعيلية في مسار علوى حتى منطقة شرق شبرا الخيمة، ويستمر مساره إلى ميدان السواح ثم شارع بورسعيد، حتى يتقاطع مع الخط الأول في محطة غمرة، وصولا إلى ميدان السيدة زينب، ثم يتقاطع مسار الخط السادس للمترو مرة أخرى مع الخط الرابع الجديد في محطة عمرو بن العاص، ثم يستمر إلى المعادى الجديدة، ينتهى مسار الخط السادس للمترو عند إلتقاء الدائرى الأوسطى مع طريق العين السخنة.

وقال تقرير الهيئة القومية للأنفاق أن مشروعات خطوط مترو الأنفاق الجديدة تستهدف تعظيم كثافات الركوب على السكة خلال السنوات المقبلة، حيث من المخطط أن تصل إجمالى طاقة شبكة خطوط مترو القاهرة الكبرى لنحو 8.9 مليون راكب يوميا، باستكمال تنفيذ الخط الرابع الجديد والخط الخامس للمترو «مدينة نصر – الساحل»، والخط السادس للمترو «الخصوص – السيدة زينب – المعادى الجديدة».