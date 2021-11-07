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تأجيل قضية سب للخطيب ومجلس الأهلي واتهامهم بتلقي رشوة

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تأجيل قضية سب مرتضى منصور للخطيب ومجلس الأهلي واتهامهم بتلقي رشوة تأجيل قضية سب للخطيب ومجلس الأهلي واتهامهم بتلقي رشوة

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قررت محكة الجنح الاقتصادية اليوم الأحد ، تأجيل الدعوى المرفوعة من قبل النادي الأهلي ومجلسه ورئيسه محمود الخطيب ضد المستشار .

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد رفع دعوى قضائية ضد مرتضى منصور يتهمه فيها بالسب والتشهير ضد أعضاء مجلس إدارة النادي، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي.

كما قاضى مجلس الأهلي رئيس نادي السابق في الدعوى بسبب اتهامه لأعضاء المجلس بتلقي رشوة.

وقرر القاضي المنوط بالحكم في القضية تأجيلها إلى يوم 21 نوفمبر من أجل الإطلاع على المستندات ودراسة القضية.

المصرى اليوم

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