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قررت محكة الجنح الاقتصادية اليوم الأحد ، تأجيل الدعوى المرفوعة من قبل النادي الأهلي ومجلسه ورئيسه محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد رفع دعوى قضائية ضد مرتضى منصور يتهمه فيها بالسب والتشهير ضد أعضاء مجلس إدارة النادي، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي.

كما قاضى مجلس الأهلي رئيس نادي الزمالك السابق في الدعوى بسبب اتهامه لأعضاء المجلس بتلقي رشوة.

وقرر القاضي المنوط بالحكم في القضية تأجيلها إلى يوم 21 نوفمبر من أجل الإطلاع على المستندات ودراسة القضية.