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«زي النهارده».. افتتاح قناة السويس في عهد الخديو إسماعيل 16 نوفمبر 1869
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:08 صباحاً
9 أفلام تحقق 268 ألف جنيه فقط.. إيرادات مخيبة للآمال لشباك تذاكر الأفلام الاثنين
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:08 صباحاً
«نجلاء بدر تفقد نجلها».. تفاصيل الحلقة الثالثة من حكاية «ويبقى الأثر»
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:08 صباحاً
قمة افتراضية بين بايدن ونظيره الصيني.. ودعوة لتجنب النزاع بين القوتين
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:08 صباحاً
«زي النهارده».. حافظ الأسد يقود انقلابا على نور الدين الأتاسي 16 نوفمبر 1970
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 06:51 صباحاً
«النقل»: إنهاء 99% من أعمال كباري ومحاور الطريق الدائري بعد تطويرها (صور)
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 06:19 صباحاً
جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 05:45 صباحاً
جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 05:13 صباحاً
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 04:41 صباحاً
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 04:24 صباحاً
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مشهد مدهش للبحر فى خريف مطروح
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فيديو اليوم السابع
الأحد 07 نوفمبر 2021 03:09 مساءً
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