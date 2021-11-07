قبل استئناف العودة لـ«الاتفاق النووي».. إيران تعلن عن مناورات عسكري برمائية

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انطلقت مناورات «ذو الفقار 1400» البرمائية التي ينفذها الجيش الايراني في سواحل مكران جنوب شرق ايران بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.

ونفذ الجيش الايراني المراحل الرئيسية من المناورات المشتركة «ذو الفقار 1400»، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والوحدات الميكانيكية ومنظومات الدفاع الجوي والسفن البحرية والغواصات بدعم من مقاتلات ومسيرات القوة الجوية في المنطقة العامة لسواحل مكران، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم.

و أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الجيش بدأ اليوم مناورات عسكرية يجريها سنويا قرب مدخل الخليج، وذلك قبل أسابيع قليلة من استئناف المحادثات بين طهران والقوى العالمية للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال المتحدث باسم مناورات «ذو الفقار -1400 ا» الأميرال محمود موسوي للتلفزيون الرسمي إن الهدف من المناورات العسكرية على ساحل إيران عند خليج عمان هو إظهار القدرة العسكرية للبلاد واستعدادها لمواجهة الأعداء، على حد وصفه.

وشرح موسوي بعض تفاصيل مراحل المناورات، موضحا أنه تم بنجاح تنفيذ جمع المعلومات الإلكترونية والإشارات المضادة الإلكترونية للقوات المهاجمة باستخدام أنظمة التنصت والرصد للوحدات التكتيكية والساحلية، بواسطة مختلف طائرات الاستطلاع المسيرة من طراز أبابيل 3، ياسر، صادق، مهاجر 4 وسيمرغ وطائرات استطلاع مختلفة بما في ذلك P3F وRF4 وBoeing 707، وفقا لتقرير وكالة فارس الإيرانية للأنباء، معتبرا استقرار الاتصالات في الفضاء المطلق للحرب الإلكترونية من نقاط القوة في هذه المناورات.

في حين أشار التلفزيون الإيراني الرسمي إلى إن المناورات تجرى في منطقة تمتد من الأجزاء الشرقية لخليج هرمز إلى الأجزاء الشمالية للمحيط الهندي وأجزاء من البحر الأحمر، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء اليوم.

يذكر أن مواجهات وقعت بين الحين والآخر بين الجيش الإيراني والقوات الأمريكية في الخليج منذ عام 2018، وذلك عندما قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات الصارمة على طهران، حيث ردت إيران على ذلك بانتهاك القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي.

ومن المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 29 نوفمبر في فيينا، والتي توفقت منذ انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المنتمي لغلاة المحافظين.