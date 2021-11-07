متى سيتم تطبيق «الكارت الموحد الذكي» لوسائل النقل؟.. مسئول يجُيب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر رسمية بوزارة النقل، أن الكارت الذكي الموحد لوسائل النقل المختلفة، سيتم تطبيقه بداية من العام المقبل عقب تشغيل المرحلة الأولى من المونوريل «مدينة نصر- التجمع الخامس».

وأضافت المصادر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شاهد نموذج الكارت الذكى لوسائل النقل الموحد، إذ سيتم استخدامه في جميع وسائل النقل الجماعى، والتي تشمل «السكة الحديد الحالية والقطار السريع والكهربائى ومترو الأنفاق والأتوبيس brt».

وأشارت أن الكارت عبارة عن محظة ذكية يتم من خلالها التنقل وحجز التذاكر في جميع وسائل النقل المختلفة، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني لحجز التذاكر في القطارات المختلفة.