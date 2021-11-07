محافظ المنيا يتابع انتظام العام الدراسي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بمدينة المنيا الجديدة، حيث تابع المحافظ سير العام الدراسي بالمدرسة.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس خالد نايف رئيس مدينة المنيا الجديدة وعبدالرحمن عليوة مدير المدرسة.

أكد المحافظ أن مدرسة المتفوقين، تعتبر من المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية، لافتا أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لم تدخر جهدا لتطوير العملية التعليمية، في إطار الاهتمام بالمواطن المصري ومواكبة التطورات العالمية، وتخريج أجيال واعية ليصبحوا علماء مصر في المستقبل.

تفقد المحافظ خلال جولته بالمدرسة الفصول والمعامل وغرف الإقامة واستمع لفريق العمل بالمدرسة، كما عقد لقاءا مع الطلاب، للوقوف على أهم احتياجاتهم ومتطلباتهم لدعم العملية التعليمية بالمدرسة، ووجه المحافظ رئيس مدينة المنيا الجديدة ووكيل وزارة التعليم والأبنية التعليمية، بتقديم كافة أوجه الدعم للمدرسة وجميع المتطلبات الخاصة بالعملية الدراسية من وسائل نقل للمدرسة ومكتبة ودعم جميع الأنشطة بها وحل مشكلة الانترنت، مع رفع تقرير مفصل حول انتظام العملية الدراسية بها.

هذا وتضم المدرسة 104 طالبا، وتشمل المدرسة فصول مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، ومبان للإقامة للطلاب والطالبات ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على أحدث الأنظمة العالمية، وقد تم اختيار المعلمين والطلاب من خلال اختبارات معدة لذلك عبر الانترنت من خلال وزارة التربية والتعليم.