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تعرف على خريطة قطع الكهرباء فى بعض المناطق ببني سويف

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تعرف على خريطة قطع الكهرباء فى بعض المناطق ببني سويف تعرف على خريطة قطع الكهرباء فى بعض المناطق ببني سويف

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، فصل التيار عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف، الثلاثاء المقبل، عن (منطقة مستشفى التأمين الصحي، برج الأصدقاء برج الشعلة،الجزيرة)، ويوم الخميس«11/11»عن ترعة البوصة، اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

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