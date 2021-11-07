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أبو الغيط يُجري اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي ويهنئه بسلامة النجاة

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أبو الغيط يُجري اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي ويهنئه بسلامة النجاة أبو الغيط يُجري اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي ويهنئه بسلامة النجاة

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أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مهنئاً بسلامة النجاة من محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وصرح مصدرٌ مسئول أن أبو الغيط عبَّر للكاظمي عن تقديره لدوره الكبير في قيادة العراق في مرحلة فاصلة من تاريخه الحديث، ولما أظهره من شجاعة كبيرة في مواجهة تحديات صعبة، عبر تصديه لقوى غاشمة تلجأ لأحط الأساليب وأكثرها تجرداً من الإنسانية.

وأكد أبو الغيط أن الاغتيال هو وسيلة الجبناء، وأن منفذي هذا الحادث يرغبون في جر البلاد إلى أتون الفتنة، وإشعال شرارة فوضى أهلية في البلاد، وأن العراق وشعبه وقيادته قادرون على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بالتلاحم والتآزر الوطني، ورفض الإرهاب والميلشاوية والعنف.

وأكد المصدر المسئول أن الانتخابات العراقية الأخيرة مثلت نقلة مهمة نحو الاستقرار في البلاد داعياً جميع الأطراف إلى احترام نتائجها، والعمل في إطار الدستور والقانون وقواعد اللعبة السياسية الديمقراطية.

وقال مسؤولون أمنيون في العراق إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد نجا من محاولة اغتيال.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن ضربة صاروخية من طائرة مسيرة على منزله في المنطقة الخضراء ذات التحصينات الكبيرة في العاصمة العراقية بغداد في الساعات الأولى من فجر الأحد.

وقال الكاظمي، في بُث ضمن تغريدة على تويتر، إنه بخير داعيا إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع.

وحملت إيران جهات أجنبية المسؤولية عن الهجوم، الذي اعتبرته الولايات المتحدة عملا إرهابيا.

المصرى اليوم

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