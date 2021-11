مرتبات تصل إلى 7000 جنيه وحوافز.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

★ ★ ★ ★ ★

تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه، علما بأن بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة دون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:

1- يعلن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر عن طلب شغل وظيفة ( مدير تنفيذي- مدير مالي).

اولا: شروط شغل وظيفة المدير التنفيذى.

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى مناسب ولا يقل سنه عن 35 سنة ولا يزيد عن 65 سنة وقت التقديم.

2- أن يكون مصرى الجنسية حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية أو جنائية أو جنحة ​ بعقوبة مقيدة للحرية مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية باسم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، حال القبول.

3- لم يسبق فصله من أي جهة عمل أو زوال عضويته في أي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام قانون الهيئات الشبابية والرياضية.

4- الإلمام بأوجه أنشطة الهيئة والقوانين المنظمة لها.

5- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

6- خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل الشبابى والرياضى.

7- تقديم تصور بمقترح للنهوض بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

8- تقديم تصور مقترح بخطة سنوية للاتحاد.

ثانيا: شروط شغل وظيفة المدير المالى :

1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تجارة اوما يعادله ولا يقلسنه عن 35سنة ولا يزيد عن65 سنة وقت التقديم

2- أن يكون مصـرى الجنسية حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية أو جنائية أو جنحة ​ بعقوبة مقيدة للحرية مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية باسم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، حال القبول.

3- لم يسبق فصله من أي جهة عمل أو زوال عضويته فـى أي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام قانون الهيئات الشبابية والرياضية.

4- الإلمام بأوجه أنشطة الهيئة والقوانين المنظمة لها .

5- إجادة التعامل مع الحاسب الالى.

6- خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

7- تقديم خطة بميكنة المستندات المالية ووضع مقترح وتصور بادارة واستثمار اصول وموارد الاتحاد.

على من يرغب ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني الرسمي للاتحاد :

EYCU-2020@outlook.com

وذلك حتي 11/11/2021

على أن تعقد المقابلات الشخصية بمقر مركز التعليم المدنى بالجزيرة- القاهرة خلال المدة من 21 نوفمبر حتى 25نوفمبر2021 .

=============

2- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

RIV للاقمشة المستوردة يطلب للتعين:

1-عامل مخازن

يحمل ويفرغ المنتجات للشاحنات.

ينطف ويصون منقطة العمل.

يقوم بترتيب البضاعة في المخزن ووضع الاكواد بها

2- طيار دليفري

توصيل البضاعة من فروع جسر السويس وبعضها ومخازن جسر السويس وبعضها والعكس بالدراجة النارية

مكان العمل: جسر السويس- شبرا الخيمه

الشروط:

- لا يشترط موهل

- ذكور

- خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها

- حد اقصى للسن 40 سنة

-امتلاك رخصة قياده للدليفري

الحقوق

-الراتب من 2500 إلى 3500

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

3- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

- شركة بن شاهين تطلب للتعين:

1- مديري فروع

2- كاشير (فروع مصر الجديدة – الشيخ زايد – مدينة نصر)

3-مندوب مبيعات تجزئه (ينزل مع سائق) (المعادي)

4- باريستا (فروع مصر الجديدة – الشيخ زايد – مدينة نصر)

5- سائق درجه ثالثه (المعادي)

6- عامل نظافة (فروع مصر الجديدة – الشيخ زايد – مدينة نصر)

------

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط أو عالي ماعدا عامل النظافه لا يشترط

- ذكور فقط

- خبرة في نفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 38 سنة

----------

الحقوق المشتركة:

مدير الفرع من 6000 إلى 7000

الكاشير: ٢٨٠٠ + ٦٠٠ حافز

المبيعات: ٢٧٠٠ اساسي + العمولة

السواق ٢٨٠٠ اساسي + ٥٠٠ عموله + ٢٠٠ تقييم

النظافه ٢٥٠٠ + الحافز

باريستا: 2700 اساسي + العمولة

8 ساعات عمل

تأمينات طبية واجتماعية

---------------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

========

4- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

يونيون كوريير لخدمات البريد السريع يطلب للتعين:

1- مرافب جوده

الإشراف والرقابة الميدانية على تسليمات الموزعين ( كروت فيزا- كشف حساب ) ميدانيا

--------

الشروط:

- مؤهل عالي وفوق متوسط

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق

الراتب: 2500 ج + 300 ج بعد ثلاث شهور + ( بدلات إنتقال + بدل سفر منفصل في حالة المأموريات )

- 8 ساعات عمل

-مكافآت- تأمين صحى خاص- تأمينات إجتماعية- ترقيات- خط موبايل- بدل إنتقال- بدل سفر

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

========

5- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لمطاعم سيد حنفي

على الوظائف التالية

1-عضو فريق (مسئول عن تقديم الطلبات)

2-كابتن صالة

3-عضو فريق (تدريب صلصيرى)

مكان العمل: الشروق / الرحاب / التجمع الخامس / عين شمس / حدائق القبة / وسط البلد/ مدينه نصر

الشروط المشتركة:

- جميع الموهلات والطلبة بشرط التفرغ

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمزايا:

- مرتب عضو الفريق (2000 إلى 3000)

-مرتب الكابتن ( 2450 إلى 3650)

-مرتب عضو الصلصجي ( 2000 إلى 3600)

- بدل انتقال+وجبة+سكن للمغتربين

- العمل 9 ساعات

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

العنوان: 41 شارع الشركات الزاوية الحمراء ابراج العبدمدخل 3 الدور 3

الميعاد: الاربعاء 10 نوفمبر من الساعة 10 إلى 5م

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

للتواصل

01117118696

01144699899

01145501166

=========

6- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

امان للتمويل المتناهي الصغر يطلب للتعين:

1- اخصائي تمويل

الترويج لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء للشركة داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

تقديم المساعدة للعملاء بتوفير النماذج لهم وإرشادهم إلى استيفائها والي إعداد المستندات التي ترفق بها. الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء راغبي الحصول على تمويل مراقبة ومتابعة أداء المنشآت بعد صرف التمويل للتأكد من صرف التمويل في الغرض المخصص له.

مكان العمل: القاهره- الجيزة-القليوبية

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة من 0-3 سنوات

- حد اقصى للسن 30 سنة

الحقوق

- المرتب 1700 اساسي + 1500 حوافز+400 بدل انتقال+100 بدل تليفون

- 8 ساعات عمل

-يومين اجازه

- تأمينات

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

7- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

ماجيك بلانيت للترفية تطلب للتعيين

خدمه عملاء

مكان العمل: الماظه-المعادي-مول مصر- كايرو فيستيفال

الشروط:

- مؤهل عالي وطلبة بشرط التفرغ

- خبرة لا تقل عن 6 شهور في نفس الوظيفه

- حد اقصى للسن 28 سنة

الحقوق

- المرتب 3000ج

- 9 ساعات عمل

-يوم اجازه

- تأمينات طبية واجتماعيه

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

8- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

BOKDOC Company for Medical field is looking for:

1- Senior Accountant

Prepare Daily Cash Position.

Follow daily customer’s collections

Issue Daily Claims

Follow gateways collections

Follow gateways outstanding balances

Responsible for maintaining a computerized accounting system.

Review corporate (VAT، WHT، etc.…) to ensure payment accuracy

Ensure the timely reporting of all monthly financial information.

2- Telesales

Contact potential or existing customers to inform them about a product or service using scripts

Answer questions about products or the company

Ask questions to understand customer requirements and close sales

Direct prospects to the field sales team when needed

Location of work: Nasr city

Requirements:

- Graduates Only

- Males and Females

- Good in English

- Accountant (3-5) experience

Benefits:

- Salary

Senior Accountant 6000 to 7000

Telesales 3000 + 2000 Commission

- One day off

- 9 work hours

- Medical and Social insurance

To apply please fill in this link and we will call you: Click Here

Or visit our website in this link: Click Here

========

9- تعلن وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

عن اليوم التوظيفي المفتوح شركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية بابا جونز &اربيز يوم الاثنين الموافق: 8 نوفمبر 2021 من الساعة 10 ص إلى الساعة 4 م على الوظائف التالية:

1- مدير مطعم ومساعد مدير ومشرف مطعم فروع مدينة نصر + مصر الجديدة + التجمع

2- عضو فريق مطاعم وطباخ فروع المهندسين + التجمع + الرحاب + مصر الجديدة + مدينة نصر + اكتوبر

3- متلقي طلبات (كول سنتر) مصر الجديدة

--------- الشروط المشتركة- مؤهلات عليا فيما عادا وظيفة عضو فريق وطباخ متوسط أو طلبة- بدون خبرة عادا وظيفة مدير ومساعد ومشرف المطعم- ذكور واناث ----------

الحقوق المشتركة- مرتبات مجزية- بدل وجبة + بدل انتقالات- 8 ساعات عمل- تامينات طبية واجتماعية- تدريب مجاني وفرص للترقي- توفير سكن للمغتربين ---------

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة والحضور مباشرة: اضغط هنا

------- العنوان: بفرع حسن المامون بجوار النادي الاهلي – مطعم بابا جونز للبيتزا الميعاد: يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 من الساعة 10 ص إلى 4 م أي استفسار: 01013888205 – 01285816757 – 01022444381 – 01090223998- 01021555470

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

===========

10- تعلن وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر شركة كوكاكولا للمياة الغازية تطلب للتعين:

1- مشرف مبيعات خارجية (بينزل معاه سائق) مندوب مبيعات مسؤول عن خط سير وعملاء.

مكان العمل: فرع قليوب -- الشروط:- مؤهل عالي خريجين- خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها- حد اقصى للسن 30 سنة- الحقوق- المرتب 3000 اساسي+عموله مبيعات مرتفعه- 8 ساعات عمل- تأمينات اجتماعيه وطبيه -بدل مواصلات- خطوط موبايل- ارباح سنوية- تأمين على الحياة- تأمين ضد الحوادث

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

========

11- تعلن وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر Concept للهدايا وتجهيزات المحلات يطلب للتعيين:

1- مبيعات خارجية يقوم بعرض العينات الخاصة بالشركه على التجار والمحلات والعملاء المتوقعين

مكان العمل: الادارة بالعبور

الشروط:- مؤهل عالي خريجين- ذكور فقط- خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها- حد اقصى للسن 35 سنة -يفضل امتلاك سيارة

--- الحقوق- المرتب 5000 اساسي+ بدل سيارة+عموله مبيعات- 8 ساعات عمل- تأمينات اجتماعية وطبية

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

==========

12- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب(الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

Rodeo Real Estate (Brokerage) is looking for:

1- Senior Property Consultant

Job Description

responsible for handling clients interested، achieving sales targets، and making calls for the promoted projects by the company

----------------

Requirements:

- Graduates Only

- Gender Both

- Good in English

- location: New Cairo

- 3 years in Real Estate. ( Experience with brokerage company is highly preferred )

-----------

Benefits:

- Salary From 6000 + commission

- Two days off

- 8 work hours

- Social insurance

--------------

To apply please fill in this link and we will call you: Click here

Or visit our website in this link: Click here

==========

13- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

BCI For Chemical Industries is looking for:

1- Customer Service Agents

«- Follow up on suppliers inbound and outbound material delivery with distribution agents

- Bringing new channels to provide transport suppliers

- Follow up the preparation of trucks daily with the CS head and make an optimal distribution plan

2- Logistics Officer

- Coordinate with the shipping companies to collect، ship and deliver the imported items

- Recommend the best freight forwarder based on historical performance

- Follow up with the freight forwarders، courier، and shipping lines for freight quotations and price lists for import / export shipments

- Forward shipments documents to the clearance department

3- Store keeper

«Control and maintain current stock levels and material

documentation

- Ensure all required documentation and guidelines of dispatching

materials are provided

- Manage all consumables in compliance with requested

specifications

- Issue materials and items upon completion of valid requisition

documents/vouchers

Location of work: 6th of October

----------------

Requirements:

- Graduates Only

- Males only

- Good in English

-----------

Benefits:

- Salary according your experience

- Two days off

- 9 work hours

- Medical and Social insurance

-Transportation and annual Bonus

--------------

To apply please fill in this link and we will call you: Click here

Or visit our website in this link: Click here

=========

14- يونيون كوريير لخدمات البريد السريع يطلب للتعيين:

1- خدمة عملاء (زهراء مدينة نصر / الدقي )

ارسال واستقبال المكالمات مع عملاء الشركة لتحديد موعد استلام البريد وتلقى الاستفسارات والشكاوي

2- مدخل بيانات (زهراء مدينة نصر )

ادخال بيانات على الحاسب

--------

الشروط:

- مؤهل عالي فوق متوسط

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة لوظيفة خدمة العملاء

- حد اقصى للسن 45 سنة لوظيفة مدخل البيانات

----------

الحقوق

الراتب يحدد حسب الوظيفة والخبرة

-بدل إنتاجية- وقت اضافى- تأمينات اجتماعية- تأمين طبى خاص- تأمين على الحياة- ترقيات

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

15- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

امان للتمويل المتناهي الصغر يطلب للتعيين:

1- محاسب فرع (من ذوي الهمم)

العدد المطلوب 50 شخص

مسؤول عن حسابات الفرع والعمليات المالية بداخلة ومراجعة أعمال خزينة العملاء

--------

مكان العمل: جميع الفروع على مستوى الجمهورية

-------

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور فقط

- خبرة من 1-3 سنوات

- حد أقصى للسن 30 سنة

----------

الحقوق

- المرتب 3000 ج

- 8 ساعات عمل

-يومين اجازه

- تأمينات

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

============

15- اكتف سبورت هاوس يطلب للتعيين:

1- محاسب عام

مسؤول عن حسابات عامه- حسابات الموردين- حسابات التصنيع -تكاليف المخزون-

مكان العمل: الاداره بالعبور

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة من 1 إلى 3 سنوات

- حد أقصى للسن 30 سنة

الحقوق

- الراتب يحدد حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

======

16- خطوة للملابس يطلب للتعيين:

1- مدير فرع

إدارة وتحفيز الفريق لزيادة المبيعات، وضمان كفاءة فريق العمل-

تحليل أرقام المبيعات والتنبؤ بالمبيعات المستقبلية-

الرد على شكاوى العملاء والتعليقات-

-يحافظ على أداء الموظفين بالتدريب، وتقديم المشورة، وتأديب الموظفين؛ تخطيط ورصد وتقييم نتائج العمل

-يضمن توافر السلع والخدمات قبل الموافقة على العقود بالاحتفاظ قوائم الجرد

2- مبيعات داخلية

«1-تحقيق هدف المبيعات المحدد من قبل الشركة

2-عرض المنتجات والخدمات بطريقة مناسبة تمهيدا لبيعها على زوار صالة المعرض.

3-توجيه العملاء نحو السلع والخدمات التي تبيعها الشركة والتي لا يقوم العميل بشرائها ومحاولة زيادة مبيعات الشركة من خلال هذا التوجيه.

--------

مكان العمل: المقطم- الإسكندرية- المنصورة-6اكتوبر- مدينة نصر

-------

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين (يتم قبول الطلبة في حاله الخبرة والتفرغ)

- ذكور واناث

- خبرة لا تقل عن 6 شهور للمبيعات- 3 سنين لمديري الفروع

- حد أقصى للسن 35 سنة

----------

الحقوق

المبيعات: 2800 +العمولة

مدير الفرع 4500+ العمولة

- 9 ساعات عمل

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

==========

17- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

L'AZURDE For Jewelry Manufacturing & Distribution is looking for

1- Wholesale assistant sales representative.(Outdoor)

----------------

Location of work:

Cairo، Alexandria، Hurghada

Job Description

Serving existing key accounts، following up on order levels and receiving orders. Achieve targets set in plan. Maintaining excellent relationships with clients and ensuring excellent merchandising of products. Replenishment of jewelry products in business units if needed. Opening new accounts and delivering sales presentations and pitches to potential clients (A plus).

Requirements:

- Graduates Only

- Males only

- Good in English

-Have Driving License

-Maximum age: 30 years old.

-----------

Benefits:

- Salary Basic Salary 3500 + Commissions + 700 transportation allowance

- One day off

- 9 work hours

- Social Insurance- Family Medical Insurance- Life Insurance

To apply please fill in this link and we will call you: Click Here

Or visit our website in this link: Click Here

===========

18- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

Smarters ID- provides Tv software guarantee

شركة كبيرة لسوفت وير التلفزيون تطلب للتعيين:

- تلي سيلز Telesales

(بيع خدمات الشركة خلال التليفون)

-----

مكان العمل: شبرا مصر

------

الشروط:

- مؤهل عالي وطلبة

- ذكور واناث

- حد أقصى للسن 28

-خبرة سابقة في نفس المجال

- جيد جدا في مهارات التواصل والبيع

الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2000 اساسي+ 400 تارجت + بونص على كل اوردر

- 8 ساعات عمل

- حوافز ربع سنوية

-تامينات

---------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر ولمزيد من الوظائف الأخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

19- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

الشركة المصرية الدولية للبطاريات تطلب للتعيين:

1- مندوب مبيعات خارجى

2- اخصائى تخليص جمركى

3-اخصائى تخليص معاملات حكومية ومرور وتأمينات

4-فني سيارات كهربائية

--------------

مكان العمل: ابو رواش- الجيزة

------------

1- مندوب مبيعات خارجى

تسويق وبيع منتجات الشركة من البطاريات الصناعية عن طريق الزيارات المختلفة للشركات

شروط عامة :

- مؤهل عالي أو فوق متوسط

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد أقصى للسن 30 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- الراتب اساسى + بدل انتقال وKPI

- 8 ساعات عمل

- عمولات بيعية

-تأمينات اجتماعية

-------

2- اخصائى تخليص جمركى

تخليص المنتجات في الجمارك

شروط عامة :

- مؤهل عالي أو فوق متوسط

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد أقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تأمينات اجتماعية

-------

3-اخصائى تخليص معاملات حكومية ومرور وتأمينات

التعامل مع الجهات الحكومية وعمل تخليص جميع المعاملات الخاصة بالشركة

شروط عامة :

- مؤهل عالي أو فوق متوسط

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد أقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تأمينات اجتماعية

-------------

4-فني سيارات كهربائية

التعامل مع العملاء في عمليات الصيانة الكهربائية

شروط عامة :

- لايشترط مؤهل معين

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد أقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تأمينات اجتماعية

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر ولمزيد من الوظائف الأخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

==========

20 -تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

Union Training House is looking for

1- Customer Service Agents ( Maadi)

2- Telesales (Dokki)

----------------

Requirements:

- Graduates Only

- Females only

- Good in English

-----------

Benefits:

- Salary

Basic Salary 3500 + Commissions (Telesales)

Salary 4000 (Customer Service)

- Two days off

- 9 work hours

- Medical and Social insurance

--------------

To apply please fill in this link and we will call you: click here

Or visit our website in this link: click here

========

21- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

الشركة المصرية الدولية للبطاريات تطلب للتعيين:

1- محاسب موردين

2- مشرف خدمة عملاء

3-مهندس كهرباء

--------------

مكان العمل: ابو رواش- الجيزة

------------

1- محاسب موردين

مسؤول عن ملف حسابات الموردين

شروط عامة :

- بكالوريوس تجارة أو ما يعادله

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد أقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تأمينات اجتماعية

-------

2- مشرف خدمة عملاء

التعامل مع العملاء وفريق العمل

شروط عامة :

- مؤهل عالي

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد أقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تأمينات اجتماعية

-------

3-مهندس كهرباء

التعامل مع العملاء خاصة اجهزة مانع انقطاع التيار الكهربائى UPS

شروط عامة :

- بكالوريوس هندسة كهرباء أو ما يعادله

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد أقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تأمينات اجتماعية

-------------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة:: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر ولمزيد من الوظائف الأخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

22- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعين:

1- دعم فني (مدينه نصر- قنا- الاسكندرية)

تلقي الشكاوي والاستفسارات الفنية والعمل على حلها من خلال توجيه العميل عبر المكالمة باستخدام الأدوات المناسبة

2- خدمة عملاء (الدقى-المعادى)

الرد على استفسارات العملاء والشكاوي غير الفنية ومدهم بمعلومات تحديثات الخدمات والعروض

---------------

شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالى فقط.

- السن ٣٢ حد أقصي.

- مستوى اللغة يبدأ من جيد

- ذكور فقط

- خبرة أو معرفة فقط بالCCNA أو ال +N بالنسبةللمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

--------------

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء:من 2700

الدعم الفني: 3500

- يومين اجازة اسبوعيامتغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

وسوف يتم الاتصال بك:

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر: اضغط هنا

=========

23- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

El Bardisi Group retail field is looking for:

1- IT Help-desk (1-3 years’ experience )

Experience with installing and configuring computer hardware، software، system،

-Networks، printers، scanners

-Mange security options and software in computers and networks

- troubleshoot system failures and provide solution

2- Senior IT Specialist (5 years’ experience)

Provide technical support for local and remote users in many locations.

-Perform installation، configuration، and troubleshooting of Hardware، Software، and LAN / WAN infrastructure.

-Troubleshoot the network and system services (ERP، Printing، Email service، VPN، and Internet access).

------------

Location: Hadayek Elahram

---------

Requirements:

- High educations

- Gender: males only

- Very good in English

- Maximum age 32

---------

Benefits:

- Salary

4000 for IT Help-desk

7000 for Senior IT Specialist

- Social insurance

- 8 work hours

- One day off rotational

-------------

For applying please send your cv to:

cv@tawarwghayar.com

mention the job title in the subject

(it help desk )

or

(Senior IT Specialist )

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

24- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

شركة البرديسي للاستوكات والملابس الأوروبية تطلب للتعين:

1- محاسب تكاليف (3 سنوات خبرة)

-تحديد تكلفة خطوط الانتاج بناءا على الموديلات المنتجة

-تحديد احتياجات الوحده من الخامات وادوات التشغيل

-قياس تكلفة العمالة وفقا لحجم الانتاج ومراحلة

-تقدير وتخطيط تكلفة الوحده

-تقديم تقارير بحركة سير المواد والخامات والاقمشة داخل المصنع وخريطة التدفق«

2- مراقب مخزون (1-3 سنوات خبرة)

عمل الجرد الدوري على الافرع-

مراقبة حركة المخزون

3- امين خزنة (1-3 سنوات خبرة)

استلام السلفة المستديمة والصرف منها طبقاً للتعليمات.

حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة.

تسليم الرواتب لمنسوبي المؤسسة.

الإشراف على إدارة النقدية اليومية.

إدارة الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات.

إعداد تقارير المصروفات على أساس منتظم

4- مراقب كاميرات (خبرة في نفس المجال)

التأكد من فتح وغلق الفروع في المواعيد المحددة الرسمية لبدء وانتهاء العمل

مراقبة الشاشات الخاصة بـ كاميرات المراقبة للتأكد من اتباع الموظفين والزائرين لسياسات الشركة داخل الفروع المختلفة-.

رصد أية تجاوزات داخل الفروع المختلفة للشركة والابلاغ عنها للمدير المباشر

5- امن (خبرة سابقة في المجال)

مسؤول عن عملية الامن داخل الفرع ومتابعة سير العمل بانتظام

-----------

مكان العمل: البوابة الثانيه الجديده- حدائق الاهرام

--------

الشروط:

- مؤهل عالي للوظيفه الاولي والثانية

- موهل متوسط للوظيفه الثالثة والرابعه

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب 4000 لمراقب المخزون- المرتب 3500 لامين الصندوق

- المرتب 3000 لمراقب الكاميرات- المرتب 2500-3000 لفرد الامن

-المرتب 6000-7000 لوظيفه المحاسب

- ارباح نصف سنويه

- 9 ساعات عمل

- تأمينات اجتماعية

-------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر ولمزيد من الوظائف الاخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

25- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

اكتف سبورت هاوس يطلب للتعين:

1- نائب مدير فرع

مساعدة فريق المبيعات وتنظيم العمل ومتابعه وتقيم مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة

2- بائع داخلي

مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة

--------

مكان العمل: الاقصر شارع سعد زغلول

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق

- المرتب النائب حسب الخبرة

المبيعات: 2300 +العمولة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

==========

26- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لمطاعم

بافلو برجر

على الوظائف التالية

1-خدمه عملاء (متلقي طلبات) الاداره مدينه نصر

2-مساعد مدير فرع

3-عضو فريق

مكان العمل: فروع التجمع الخامس- الداون تاون -الشروق -مدينتي- الحصرى

الشروط المشتركة:

- جميع الموهلات

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمزايا:

- مرتب عضو الفريق 3000

-مرتب خدمه العملاء 2490

-مرتب مساعد المدير 6500

- بدل انتقال+وجبة+سكن للمغتربين

- العمل 9 ساعات

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

العنوان: ٦٠ش عبدالله العربي الحى السابع مدينه نصر امام مطعم ابو رامي

الميعاد: الخميس 11 نوفمبر من الساعة 10 إلى 5م

-----

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

للتواصل

٠١١١٤٤٠٠٥١٨

٠١١٤٠٤٤١٤٥٦

=========