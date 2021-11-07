نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يتابع أعمال توسعة ألماظة ..والسكان تتطالب بالإطلاع علي قرار الإزالة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لمتابعة إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية لأعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بألماظة مصر الجديدة والبدء فى نقل أسوار المبانى الخدمية بالشارع بحضور السيد رئيس الحي ، مع إستمرار تلقى مستندات الحيازة لعقارات الصف الأول المطل على الشارع وصرف التعويضات ويذكر أنه تم صرف تعويضات لعدد ٣٢ أسرة حتى الآن ، وستتم أعمال التوسعة والإزالة بعد صرف التعويضات ، وجارى المتابعه لحين الإنتهاء وذلك وفق لبيان محافظة القاهرة، وتمت مدرسة، ومسجد صغير بشارع حسين كامل، وخلال الأيام الماضية تم إزالة الأشجار وأعمدة الكهرباء المطلة علي الشارع الرئيسي.

في شهر يونيو الماضي فوجئ سكان ألماظة بمسؤولين من محافظة القاهرة جاءوا إلى المساكن وأعدوا حصر للوحدات السكنية الموجودة بشارع حسين كامل الواقع على مدخل المساكن وأخطروا السكان أن محافظة القاهرة لديها قرار إزالة للصف الأول من العمارات الواقعة على شارع حسين كامل وطريق السويس، وذلك بهدف توسعة الطريق حوالي 20 متر للضمان السيولة المرورية بطريق السويس.

حاول السكان التواصل مع مسؤولين المحافظة لتأكد من صحة قرار الإزالة وإعلان رفضهم لإزالتهم من مكانهم خاصة وأن طريق السويس تمت توسعته منذ عام وأصبح 6 حارات وتكبد السكان مصاعب ذلك، ولقي عدد من الأهالي مصرعهم لسرعة السيارات المارة على طريق السويس وعدم وجود كوبري مشاة أو وسيلة تساعد خاصة كبار السن في عبور الطريق، وكان رد المسؤولين عليهم أن القرار موجود داخل المحافظة ولا يمكن الإطلاع عليه، وسيتم إزالة الصف الاول في أقرب وقت.

أرسل السكان عدد كبير من الشكاوي لجهات عديدة لإعلان رفض الإزالة من قبل السكان دون التواصل معهم وتحديد طريقة عادلة لنقل السكان من ألماظة إلى مكان مناسب ويراعي البعد الاجتماعي لسكان المنطقة، خاصة وأن السكان ملاك للوحدات من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ولديهم حصة في الأرض وأن أسعار الوحدات تزيد عن النصف مليون جنيه، إلا أن مسؤولي محافظة القاهرة شرعوا في إزالة مسجد ومدرسة الشهيد حجاج مناع، وأكدوا على أن ازالة الوحدات السكنية الواقعة على الصف المقابل لطريق السويس قريبا.

بعد جلسات بين السكان الذين لديهم تخوف من إزالة المنطقة بالكامل ومسؤولين من محافظة القاهرة قالوا إن الحلول المتاحة لدى السكان المنتظر إزالة مساكنهم هي إما الحصول على تعويض مالي مقابل الوحدة متمثل في 8 الاف جنيه للمتر السكني و16 ألف للمتر التجاري، أو تملك وحدة سكنية في مشروع أهالينا أو المحروسة، أو تملك وحدة سكنية في مشروع «جاردينيا» الخاص بالقوات المسلحة مع دفع الفرق في سعر الوحدة.

هذه الحلول لم تتناسب مع أغلب السكان، فبعضهم رفض الانتقال والإزالة، والبعض الأخر طالب بالحصول على تعويض يتناسب مع كونه مالك للوحدة ولديه حصة في الأرض وبالتالي طالبوا مسؤولين محافظة القاهرة بتحديد تعويضات مناسبة تتناسب مع موقع مساكن ألماظة وأيضا تمكنهم من توفير وحدات سكنية تتراع البعض الاجتماعي لهم .

واوضح السكان للمصري اليوم أن هناك "تعنت" وطريقة تعامل وصفها البعض بغير المفهومة مع السكان خاصة عندما طلب البعض الاطلاع علي أصل قرار الإزالة، ولكن مسؤولي المحافظة رفضوا إطلاعهم علي القرار، وطالب السكان اللقاء مع المسؤولين بالمحافظة للتأكد من صحة القرار، ولكن لم يحدث ذلك.

وأكدت أحدي السكان طلبت عدم ذكر أسمها أن مسؤولين من حي مصر الجديدة طالبوا المستأجرين للمحال التجارية الواقعة علي شارع حسين سالم المطلوب توسعته بسرعة الانتقال من المنطقة، دون توفير بديل لهم.

ومن جانبه اللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية قال في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إن هناك قرار إزالة رسمي للصف الأول من مساكن ألماظة للمنفعة العامة لتوسعة الطريق، وتم تحديد تعويضات للوحدات التي سيتم إزالتها وعددها 30 وحدة، والتعويضات هي 16 الف للمتر التجاري، 8 الاف جنيه للمساكن، ويري أن هذه التعويضات مناسبة لسعر المتر بالمنطقة، وأكد أن المساكن التي سيتم أزالتها هي مساكن في الأصل تابعة لمحافظة القاهرة، وشركة مصر الجديدة، وهناك قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة، والقرار يتضمن طرق تعويض مختلفة للسكان، والدولة لديها خطة لنقل السكان وتوفير مساكن بديلة لهم إما تمليك وحدة مقابلة في مساكن «أهالينا»، أو المحروسة وسيتم توفير بديل مادي للإيجار لحين الانتهاء من بناء مساكن المحروسة، أو التمليك في كومباوند جاردنيا مع دفع فرق ثمن الوحدة . وأكد أن الإزالة للمساكن قريبا، وستتم للعمارات التي تمتلها المحافظة، وهذه الأرض ملك لمحافظة القاهرة أيضا، وأكد أن المدرسة التي تم أزالتها حاليا هي تم وضع فيها لجنة للرد على اسئلة السكان وللتفاوض مع السكان ولقائهم من قبل مسؤولي المحافظة . وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إلى أن إزالة الصف الأول من مساكن ألماظة هي ضمن مشروع توسعة امتداد طريق السويس، وسيتم انشاء سور حديدي يفصل بين المساكن وبين الطريق.ونفي أنه صدر أي قرار لإزالة باقي مساكن ألماظة، وأكد أن القرار صادر لإزالة مسافة 20 متر فقط .