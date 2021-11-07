طائرة "ضمك" تعبر محطة "الهلال".. و"الفيصلي" يخطف الصدارة من "الخليج"

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في الجولة السادسة من الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي ضمك الفوز على فريق نادي الهلال؛ بعد تغلبه عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، خلال المواجهة التي جمعتهما أمس على صالة نادي ضمك في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وجاءت نتائج الأشواط الأربعة على النحو التالي: (12 – 25)، (25 – 21)، (25 – 19)، (31 – 29).

من جهة أخرى، انفرد الفيصلي بصدارة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، عقب تغلبه على فريق الخليج بثلاثة أشواط نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام، وكانت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25 – 17)، (25 – 20)، و(25 – 23).

وفي مكة المكرمة حقق فريق الترجي الفوز على فريق الوحدة بعد خوض شوط فاصل، نجح من خلاله الترجي بتحقيق الفوز، بعد تقدم الوحدة بشوطين نظيفين في بداية اللقاء.

وفاز فريق الاتحاد على فريق الهداية بثلاثة أشواط مقابل شوطين خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام، وكانت نتائج الأشواط الخمسة على النحو التالي: (21 – 25)، (25 – 21)، (21 – 25)، (25 – 22)، و(9 – 15).

وفي مدينة الرياض، حقق فريق النصر انتصاراً على فريق الابتسام، وذلك خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي النصر، وجاءت نتائج الأشواط الأربعة على النحو التالي: (25 – 23)، (24 – 26)، (25 – 22)، (25 – 22).