ضبط تاجر أقمشة بتهمة التهرب الضريبي بالقاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تاجر أقمشة بتهمة تهريب الأقمشة المستوردة وتصنيعها داخل البلاد.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تاجر أقمشة يحمل جنسية إحدى الدول بمحافظة القاهرة بمزاولة نشاط تهريب الأقمشة المستوردة من الخارج والإتجار فيها داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية بالمخالفة للقانون.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى في مجال تهريب الأقمشة المستوردة من الخارج بقصد تصنيعها داخل البلاد وإعادة تصديرها مرة أخرى للخارج، إلا أنه قام بتخزين تلك الأقمشة بأحد المخازن الخاصة به دون تصنيعها بالمخالفة للقـانون، وقيامه عقب ذلك ببيعها لعملائه من التجار داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى المخزن الخاص به بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وإستغلاله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش المخزن تم ضبط 10730 عشرة آلاف وسبعمائة وثلاثون توب من الأقمشة المهربة من الخارج .

وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ خمسة مليون وستمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائه وستة وثلاثون جنيه، وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على المضبوطات بمبلغ ستمائة وستة وأربعون ألف وستمائة وإثنين وأربعون جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.