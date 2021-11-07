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وزيرة التخطيط أمام «الشيوخ»: «التخطيط العام» نقلة مختلفة.. وآخر قانون صدر عام 1973

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وزيرة التخطيط أمام «الشيوخ»: «التخطيط العام» نقلة مختلفة.. وآخر قانون صدر عام 1973 وزيرة التخطيط أمام «الشيوخ»: «التخطيط العام» نقلة مختلفة.. وآخر قانون صدر عام 1973

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إننا نشهد الآن نقلة مختلفة لإدارة العملية التخطيطة للدولة، وذلك عبر قانون التخطيط العام الذي ننظره في البرلمان الآن، خاصة أن آخر قانون تعلق بالتخطيط يرجع للعام 1973 .

وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد اثناء مناقشة قانون التخطيط العام للدولة، أن القانون المنظور أمام المجلس، يتوافق والأهداف الأممية واستراتيجية 2030 لتعزيز النهج التشاركي عبر القانون الذي يرسخ لمبادئ جديدة، تعكس استحقاقات دستورية ترسخ لممارسات كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة.

وتابعت: «نستهدف من القانون إرساء مبدأ تشجيع الابتكار، وتقوية الوحدات المحلية والإدارة المحلية ضمن منظومة تخطيط عملية وفعالة، وأن نضع خطط جديدة لسد الفجوات التمويلية لمشروعات التنمية بالمحافظاتـ، خاصة أننا نشهد نهضة كبيرة عبر حياة كريمة كأكبر مشروع تنموي بالدولة، وعلينا الأخذ في الاعتبار التغلب على مؤشرات البطالة ورفع نسب إعالة النساء وجذب استثمارات تسد الفجوات على مستوى المحافظات المختلفة.

وقالت «السعيد» إن القانون يستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة، فمصر من أوائل الدول التي اهتمت بذلك، عبر تحسين جودة حياة المواطن، من خلال منظومة متابعة جيدة عبر توجيه العملية التخطيطية بشكل سليم للحفاظ على موارد الدولة.

وأضافت: «نعول على القانون الجديد للتخطيط العام بهدف إشراك المواطن في العملية التخطيطية من خلال مجموعة معايير ومبادئ هامة سيرسيها القانون.

المصرى اليوم

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