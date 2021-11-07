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لجنة من قطاع حقوق الإنسان تتفقد المواقع الشرطية والخدمية في الإسكندرية

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لجنة من قطاع حقوق الإنسان تتفقد المواقع الشرطية والخدمية في الإسكندرية لجنة من قطاع حقوق الإنسان تتفقد المواقع الشرطية والخدمية في الإسكندرية

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قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديرية أمن الإسكندرية ومراكز إصلاح وتأهيل الإسكندرية وبرج العرب، لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية.

للمواطنين في سهولة ويسر وكفالة إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية: وقد شارك في اللجنة فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية من جميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الرعاية الإجتماعية لرعاية الأيتام بنطاق المحافظة وتوزيع عدد من الهدايا العينية، وتوقيع الكشف الطبى على المقيمين بهم وصرف العلاج اللازم لهم .

المصرى اليوم

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