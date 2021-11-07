الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى «بدون ترخيص» كائن بمنطقة بالجيزة، وإستخدامه أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات عالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الإستوديو.. وقيامه بإنشاء وإدارة قناة على موقع التواصل الإجتماعى «اليوتيوب» دون ترخيص يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التي تنتج بالإستوديو بهدف تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة وأمكن ضبط مهندس صوت، مقيم بالجيزة، وبتفتيش مكونات الشركة في حضوره تم ضبط 1 مايك صوت يستخدم في أعمال التسجيل الصوتى بالإستوديو و1 فلتر صوت يستخدم في تقنية الصوت أثناء التسجيل يالإستوديو و1 كارت صوت لإستخدامه بالتسجيل داخل الإستوديو و1 راوتر للإتصال بالإنترنت و1 هارد ديسك محمل عليه برامج مقلدة ومنسوخة ووحدة معالجة مركزية وبداخلها عدد أثنان قرص صلب محمل عليهما برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق المادية والأدبية ومجموعة من الأغانى الغير مجازة رقابياً لمطربين مختلفين.

كما تبين وجود آثار ودلائل على إدارة القناة ا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإرتكاب الواقعة مستخدماً البرمجيات المقرصنة المشار إليها في القيام بأعمال المونتاج والإعداد للبث عبر القناة المنوه عنها والتى يديرها من خلال الأجهزة المضبوطة بالمشاركة مع مالك الإستوديو، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.