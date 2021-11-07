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«الشيوخ» يوافق من حيث المبدأ على «التخطيط العام للدولة»

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«الشيوخ» يوافق من حيث المبدأ على «التخطيط العام للدولة» «الشيوخ» يوافق من حيث المبدأ على «التخطيط العام للدولة»

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وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

و أوضح تقرير اللجنة ان مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

واشار تقرير اللجنة، إلى ان أهمية مشروع القانون تأتى في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة- مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

المصرى اليوم

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