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رئيس الطود يتابع أعمال إنشاء مكتب البريد بنظام الجيل الثالث

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رئيس الطود يتابع أعمال إنشاء مكتب البريد بنظام الجيل الثالث رئيس الطود يتابع أعمال إنشاء مكتب البريد بنظام الجيل الثالث

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قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بمتابعة أعمال بدء تنفيذ إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري، والذي يتم انشائه بنظام الجيل الثالث بما يسمح للعملاء بإنهاء كافة المعاملات الخاصة بهم من خلال الشباك الواحد وتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والحكومية والحوالات للعملاء بكل سهولة ويسر.

ويتم إنشاء مكتب البريد وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا وعلى مساحة 625 متر مكون من بدروم وارضي وطابقين، به مكتب بريد خدمي وخدمات استثماري وخزنه عموميه وغرفة A.T.M ماكينات صرف آلي، وتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل الحوالات والمعاشات والتوفير للعملاء من أهالي المنطقة.

المصرى اليوم

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