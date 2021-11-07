ضمن «حياة كريمة».. تبطين ترعة بدران جندل السفلي بتكلفة 57 مليون جنيه بالحسينية

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ،معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة «بدران- جندل السفلي» ضمن مبادرة حياة كريمة التي تشهدها قرى مركز الحسينية، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية بإجمالي أطوال 100 كم وبتكلفة 300 مليون جنيه، وذلك لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولي، وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بإجمالي أطوال 180 كم وبتكلفة 570 مليون جنيه، لخدمه زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة «بدران – جندل السفلي» بطول 10.2 كم وبتكلفة 57 مليون و275 ألف جنيه،لخدمة زمام 7659 فدان، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 12سم ،حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 30 % ،وجاري مضاعفة الورديات لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد ولتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.