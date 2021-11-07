«القاهرة السينمائي» يكشف قائمة الأفلام المشاركة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية

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كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، التي ستقام خلال فعاليات دورته الـ 43، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

جاءت قائمة الأفلام المشاركة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية كالآتي:

1- بلوغ إخراج: سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، هند الفهاد، نور الأمير الدولة: السعودية

يفتتح الفيلم الروائي «بلوغ- Becoming» أفلام آفاق السينما العربية وهو خارج المسابقة، ويعرض عالميا لأول مرة، فيما تدور أحداثه حول خمس قصص قصيرة تستكشف العمق الإنساني، تحت وطأة المعاناة، الأسرار، القلق، والخوف.

2- أطياف إخراج: مهدي هميلي الدولة: تونس، لوكسمبرج، فرنسا

خلال أحداث الفيلم الروائي «أطياف- Streams»، الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحبس آمال بتهمة الزنا والدعارة. ويجد ابنها مؤمن نفسه مدمرا من وقع الفضيحة، وغارقا في أعماق الحياة الليلية في تونس. بعد إطلاق سراحها، تبحث آمال عن نجلها في أكثر شوارع تونس تدنيا وعنفا. وفي رحلة البحث الطويلة عن الابن المفقود، يتعين على آمال مواجهة حقيقة انهيار المجتمع التونسي.

3- دفاتر مايا إخراج: جوانا حاجي توما، خليل جريج الدولة: فرنسا، لبنان، كندا

تدور أحداث الفيلم الروائي «دفاتر مايا- Memory Box»، الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول مايا، وهي أم عزباء تعيش في مونتريال مع ابنتها المراهقة أليكس. في ليلة عيد الميلاد يتلقون شحنة غير متوقعة. دفاتر وأشرطة وصور أرسلتها مايا إلى صديقتها المقربة في بيروت في الثمانينيات. ترفض مايا فتح الصندوق أو مواجهة ذكرياته، لكن أليكس تبدأ في الغوص فيه سرا. بين الخيال والواقع، تدخل أليكس عالم مراهقة والدتها الصاخبة والعاطفية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وتكشف عن ألغاز الماضي الخفي.

4- فياسكو إخراج: نيقولا خوري الدولة: لبنان، هولندا

خلال أحداث الفيلم الوثائقي «فياسكو- Fiasco» الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظهر العلاقة القوية، وفي بعض الأحيان، المختلة التي تربط نيقولا بوالدته وأخته بعد وفاة والده. شقيقته تمارا تتزوج وتبتعد عن المنزل، ثم يترك وحده مع والدته وتوقعاتها للحياة الناجحة، والتي لا يستطيع تحقيقها. تخشى أمه أن يكون فاشلا. تخبره أمه أن «حياته مهزلة»، لأنه لا يبدي أي اهتمام بالعثور على زوجة، بيد أن نيقولا يحمل خوفا لا تعرف هي عنه شيئا.

5- قدحة إخراج: أنيس الأسود الدولة: تونس

خلال الفيلم الروائي «قدحة- A Second Life» الذي يعرض لأول مرة عالميا، يتعرض الطفل قدحة إلى حادث مرور يدخل على إثره للمستشفى، وتتلقى والدته مساعدة إحدى الأسر التي تغطي مصاريف المستشفى وتوفر لعائلة قدحة المعوزة مسكنا، لكن سرعان ما يعرف الطفل سر تغير مستوى عيش عائلته فتنقلب حياته رأسا على عقب.

6- كلشي ماكو إخراج: ميسون الباجه جي الدولة: العراق، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الكويت، الإمارات العربية المتحدة

يدور الفيلم الروائي «كلشي ماكو- Our River...Our Sky» الذي يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول سارة وهي أم عزباء وروائية، دخلت في حالة من الصمت بسبب وقت العنف الطائفي الشديد وحظر التجوال الليلي في بغداد. سمحت لنا هي وجيرانها بالدخول في حياتهم اليومية، وهم يكافحون لمقاومة تفتيت عالمهم وتجديد الشعور الهش بالأمل والإيمان بمستقبل أفضل.

7- لو انهارت الجدران (لو كان يطيحو لحيوط) إخراج: حكيم بلعباس الدولة: المغرب

خلال أحداث الفيلم الروائي «لو انهارت الجدران- Collapsed Walls» الذي يعرض عالميا لأول مرة، يعيش سكان مدينة مغربية صغيرة حياة منفصلة، بنفس دورات العبء والأفراح الصغيرة، بينما تصر الحياة على الإستمرار. هنا، يقطن سكان هذه المدينة نفس العالم، لكنهم لا يعرفون دائمًا أنهم يعيشون حياة بعضهم البعض، يؤازرون كما يضرون بعضهم البعض، كل منهم يدعم ويدمر الآخر. من خلال أعراس وجنازات، قتل وتسامح، حب وتضحية وولادة جديدة، يبني الأحياء صرح الأمل، في الوقت الذي تجول أرواح الموتى باقية لتسهر على أمان أحبائها.

8- من القاهرة إخراج: هالة جلال الدولة: مصر

أحداث الفيلم الوثائقي «من القاهرة- From Cairo» الذي يعرض عالميا لأول مرة، توثق حياة هبة وآية الشابتان اللاتي تعيشان وحدهن في القاهرة، حيث تتخذان قرارات صعبة وسط العديد من المخاوف.

9- النهر إخراج: غسان سلهب الدولة: لبنان، فرنسا، ألمانيا

تتناول أحداث الفيلم الروائي «النهر- The River»، الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قصة رجل وامرأة على وشك مغادرة مطعم يقع في قلب الجبال اللبنانية. فوجئا بأزيز الطائرات المقاتلة على ارتفاع منخفض. من بعيد، يبدو أن الحرب تندلع مرة أخرى. يبدأ الرجل في البحث عنها بعد أن غابت عن أنظاره. وجدها على الجانب الآخر من الجبل. يغرقان معا في عمق الطبيعة التي تصبح طيفية بشكل متزايد، تماما مثل الخيط الرفيع الذي يربطهما.

10- هيليوبوليس إخراج: جعفر قاسم الدولة: الجزائر

تدور أحداث الفيلم الروائي «هيلوبوليس- Heliopolis» الذي يعرض لأول مرة في أفريقيا، حول عائلة زناتي التي تقطن في مزرعتها العائلية الكبيرة ببلدة هيليوبوليس التي بناها المستعمر الفرنسي وسط حقول خصبة في الشرق الجزائري. ربّى سي مقداد ابنيه محفوظ ونجمة على القيم الإسلامية دون التفريط في الثقافة الغربية إذ كان يحلم برؤيتهما يلعبان دورا في الجزائر الفرنسية التي كان يؤمن بها. لكن نشوب الحرب العالمية الثانية أحدث اختلالا في هذا التوازن الهش وكشف النقاب عن جزائر أكثر تعقيدا.

11- يوميات شارع جابرييل إخراج: رشيد مشهراوي الدولة: فلسطين

أحداث الفيلم الوثائقي «يوميات شارع جابرييل- Diary of Gabrielle Street» الذي يعرض عالميا لأول مرة، تدور في الفترة التي أغلقت فيها السلطات الفرنسية حدودها وأهبطت طائراتها وحجزت مواطنيها في منازلهم ونشرت الشرطة في الشوارع، كان المخرج رشيد مشهراوي في باريس. ودون أي تخطيط بدأت تتدفق الذاكرة القادمة من فلسطين وتندمج مع اليوميات التي يعيشها هناك. وبدأ الفيروس يوقظ فيروسات أخرى مما جعله وبشكل عفوي، كمواطن فلسطيني محاصرٌ في أجمل الأحياء الباريسية (مونتمارتر)، ينشغل في توثيق جوانب من يوميات وذكريات في فترة زمنية غيرت وجه العالم.

من ناحية أخرى، كشف مهرجان القاهرة عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، وهم المخرج السينمائي اللبناني هادي زكّاك، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج والمؤلف المصري تامر محسن.

ومن المقرر أن تتضمن جوائز المسابقة الآتي: «جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي وتمنح للمخرج، جائزة صلاح أبوسيف»جائزة لجنة التحكيم الخاصة«، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي».

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).