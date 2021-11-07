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فيضانات كندا.. السفارة تُحذّر السعوديين هناك: تواصلوا معنا حال الطوارئ
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الخميس 18 نوفمبر 2021 08:18 صباحاً
هذه الوجبة منخفضة السعرات الحرارية بشكل مثالي وينصح بها مختصو التغذية
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الخميس 18 نوفمبر 2021 08:02 صباحاً
"شؤون الحرمين".. السديس يوجّه بتمديد "رسالة للعالمين" لأسبوع إضافي
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الخميس 18 نوفمبر 2021 08:02 صباحاً
تعاملات صباحية.. طلب أمريكي يضغط على أسعار النفط و"برنت" ينخفض 59 سنتًا
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الخميس 18 نوفمبر 2021 08:02 صباحاً
جونسون يعتذر: آسف لم أرتدِ الكمامة.. "كلها 30 ثانية"
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الخميس 18 نوفمبر 2021 08:02 صباحاً
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 3292 إصابة جديدة و460 حالة بباكستان
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الخميس 18 نوفمبر 2021 08:02 صباحاً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياحٌ نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
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الخميس 18 نوفمبر 2021 08:02 صباحاً
"الولادة" بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر.. رعاية وخصوصية تقودها كفاءات طبية
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الخميس 18 نوفمبر 2021 08:02 صباحاً
إصابة 3 سيدات وعامل في انقلاب سيارة بالمنيا
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الخميس 18 نوفمبر 2021 07:53 صباحاً
اليوم.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات
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الخميس 18 نوفمبر 2021 07:53 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
فى ذكراه.. هنا قبر هيثم أحمد زكي ووالده وسر جملة أغضبته قبل وفاته
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 07 نوفمبر 2021 02:07 مساءً
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