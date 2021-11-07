«الداخلية» تعلن تفاصيل جديدة عن عنصرين إجراميين بالدقهلية

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شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق إتهامه فـى 13 قضية ما بين سرقة ومخدرات وسلاح وضرب،، ومطلوب التنفيذ عليه في 6 قضايا.

ولدى وصول القوات لمسكنه استشعر المتهم قدومها فبادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، نتج عن ذلك مصرع العنصر الإجرامى، ومصرع عنصر إجرامى له معلومات جنائية، سبق إتهامه فـى 5 قضايا ما بين سرقة ومخدرات وسلاح، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، والذى كان متواجداً مع العنصر الإجرامى شديد الخطورة بالمسكن وقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات.

وعُثر بجوارهما على 2 بندقية آلية وطبنجة وعدد من الطلقات النارية، كما أسفر ذلك عن إصابة ضابطين بطلقات نارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.