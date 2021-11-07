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قال السفير البريطاني، جاريث بايلي، أن بلاده تدرك الأهمية البالغة لملف سد النهضة بالنسبة للمصريين مؤكدًا رغبة بلاده في دعم مصر بمجلس الأمن، في حال طلبت ذلك.

وأضاف السفير البريطاني، في حوار مع الإعلامية، لميس الحديدي، عبر برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية«ON» أن بلاده مستعدة لتقديم دعم كامل لمصر خلال مناقشة قضية سد النهضة بمجلس الأمن، باعتبار المملكة المتحدة إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية مؤكدًا: «كنا مصممين على مساعدة مصر في مجلس الأمن فيما يخص ضرورة الاجتماع لمناقشة قضية سد النهضة، ونعرف أن بيان مجلس الأمن حول قضية سد النهضة غير مرضي».

وأوضح قائلا: «دور بريطانيا في قضية سد النهضة هام لما تملكه من نفوذ، ولو طلبت مصر مساعدتنا في قضية السد الإثيوبي فسوف نلبي الطلب».

استرسل جاريث بايلي متناولًا التعاون بين الجانبين المصري والبريطاني في عدة مجالات بالقول بأن: «هناك أكثر من 2000 شركة بريطانية مقيمة في مصر.»

مضيفًا إن هناك احتياج بريطاني للتعاون مع مصر في عدة مجالات كالمجال الزراعي كما تحتاج مصر في المقابل إلى المزيد من الشراكة مع بريطانيا في مجالات الطاقة الخضراء، والمجالات المالية وغيرها.

وتعليقًا على انخفاض الاستثمارات البريطانية، في مصر بحوالي مليار دولار، منذ العام 2019 قال:«لا تزال هناك 3.5 مليار استرليني تجارة بين الجانبين، وأن هناك إمكانات إضافية لزيادتها في الفترة المقبلة»

وكشف جاريث بايلي أنه: «لمس تغيرات كثيرة عندما جاء مؤخرا لشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده في مطلع الألفية»، متابعا: «لمست أشياء كثيرة مختلفة بداية من المدن الجديدة ومرورا بمجال وسيناريوهات الطاقة المتجددة».

واضاف بايلي، إن التعاون الوثيق بين بلاده ومصر في مجال السياحة، يشهد تطوراً مهماً بعد عودة الطيران لشرم الشيخ، مؤكداً أن السياحة البريطانية في مصر كانت قبل عشر سنوات تقترب من مليون سائح بريطاني سنوياً للأماكن التاريخية والشاطئية، لافتًا إلى أنه:«قبل وباء كورونا وبعد فتح الطيران البريطاني لشرم الشيخ، كانت الأرقام تقترب من نصف مليون سائح، لكن للأسف مع تفشي الوباء توقفت حركة السياحة.»

وتابع السفير: «مع إعادة الطيران قبل شهر من الآن ومع زيادة عدد الرحلات لمطار شرم الشيخ لمسنا تدفقاً لهؤلاء السائحين لمصر، ولمسنا تقدماً واستعادة للأرقام السابقة قبل الجائحة، ووصلنا الآن لمعدلات في المتوسط تصل لأكثر من 3 آلاف إلى 5 آلاف أسبوعياً يزورون مصر عبر أكثر من 45 رحلة أسبوعية».

وواصل: «أتوقع مع قراءات تدفق السائحين أسبوعياً خلال الشهر الماضى وأعدادهم تقترب من 500 ألف سائح بريطاني في مصر خلال موسم الشتاء القادم، السائح البريطاني يرغب في زيارة مصر حيث الأماكن التاريخية أو الشاطئية سواء في شرم الشيخ أو الغردقة أو مرسى علم».