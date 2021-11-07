«الداخلية» توضح حقيقة محاولة اختفاء فنانة في حدائق الاهرام

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن تعرض إحدى الفنانات لمحاولة خطف من قبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغ بحدوث مشادة كلامية بين المذكورة وسائق بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام بسبب الخلاف على قيمة الأجرة لقيامها بالنزول من السيارة بمكان البلاغ لإعتقادها بتغيير السائق لخط السير وطلب الثانى إستكمال خط السير المحدد أو الحصول على القيمة المالية للأجرة كاملة، وبناءً على رغبتهما تنازل الطرفان عن بلاغهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»