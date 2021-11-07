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ضبط هارب من 595 سنة سجن بالقاهرة

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ضبط هارب من 595 سنة سجن بالقاهرة ضبط هارب من 595 سنة سجن بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط صاحب شركة هارب من تنفيذ 1162 حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت 595 سنة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بإختباء صاحب شركة للإنشاءات، بالتجمع الخامس بالقاهرة والمطلوب التنفيذ عليه في 438 حكم حبس في قضايا إستيلاء ونصب وشيكات وسرقة تيار كهربائى بإجمالى مدد حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 28٫635٫000 جنيه مصرى بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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