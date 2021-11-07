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كشف ملابسات واقعة إشعال النيران بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة

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كشف ملابسات واقعة إشعال النيران بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة كشف ملابسات واقعة إشعال النيران بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة

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كشف وزارة الداخلية ملابسات واقعة إشعال النيران بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة،وتحديد وضبط الجناه

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك إحتراقها بالكامل»

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين)»

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة (باستخدام سائل البنزين) بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ، وبإستدعاء مالك السيارة إتهمهما بإرتكاب الواقعة المشار إليهاK تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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