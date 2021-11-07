مهرجان القاهرة السينمائي يكشف الإحصائية الكاملة لأفلام دورته الـ43

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كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

قال «حفظي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل على الهواء مباشرة، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلما، يمثلوا 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي:«76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا».

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما يعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال أفريقيا».

محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي

حضور مهرجان القاهرة السنمائي

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).