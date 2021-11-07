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قادة كردستان يدينون الاعتداء على «الكاظمي» وندعم سيادة العراق واستقراره

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قادة كردستان يدينون الاعتداء على «الكاظمي» وندعم سيادة العراق واستقراره قادة كردستان يدينون الاعتداء على «الكاظمي» وندعم سيادة العراق واستقراره

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أدان الزعيم الكردي مسعود بارزاني في بيان له اليوم الأحد، الهجوم الذي شنه إرهابيون على مقر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجرا.

وقال بارزاني في بيانه «ندين بشدة الهجوم الذي شن فجر اليوم على مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ببغداد، وعلى الجميع بذل الجهود من أجل عدم تكرار مثل هذا العمل الإرهابي، ويجب احترام سيادة العراق واستقراره. ونتمنى الشفاء للمصابين».

وكتب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في تغريدة بموقع تويتر: «أدين وأستنكر المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي التي جرت عن طريق مسيرة استهدفت محل إقامته في بغداد فجر اليوم والحمد لله على سلامته. هذا العمل الإرهابي تطور خطير يهدد الأمن والاستقرار في البلاد وينذر بعواقب وخيمة».

فيما أدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الحادث، مؤكدا خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة في القرية الكورية بأربيل: «أنها محاولة اغتيال جبانة نعبر أمامها عن دعمنا للكاظمي وتثبيت القانون وترسيخ الاستقرار في العراق».

المصرى اليوم

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