أخبار عاجلة

جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : المنتخب تأهل بسببنا -
شوبير : رفضت نصيحة محمد صلاح وكان زماني في إسبانيا -
رضا عبدالعال يوجه رسالة لحسام البدري بسبب منتخب مصر -
«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831 -
«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012 -
«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954 -
الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس» -
نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني -
«طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب -
أشرف قاسم: المنتخب تأثر بغياب طارق حامد .. وتغييرات كيروش «غريبة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«إنتي مالك؟».. وفاء عامر تحرج متابعة بسبب ياسمين صبري

Print
«إنتي مالك؟».. وفاء عامر تحرج متابعة بسبب ياسمين صبري «إنتي مالك؟».. وفاء عامر تحرج متابعة بسبب ياسمين صبري

لاقتراحات اماكن الخروج

نشرت الفنانة ياسمين صبري، مجموعة صور لها خلال زيارتها لأحد المساجد، إذ ارتدت حجاباً يظهر منه بعض خصلات شعرها، وعلقت على الصور قائلة «الله»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وفور نشر الصور توالت تعليقات المتابعين والجمهور على تلك الصور، والتي شهدت بعض الهجوم على الفنانة.

صورة نشرتها الفنانة ياسمين صبري بالحجاب خلال زيارتها لأحد المساجد

وآثار تعليق سلبي على الصورة التي نشرتها الفنانة ياسمين صبري وهي ترتدي حجاباً منقوشا يظهر منه بعض من خصلات شعرها، غضب الفنانة الكبيرة وفاء عامر مما دفعها إلى الرد على إحدى المتابعات التي علقت على الصورة، قائلة: «الله يقوي إيمانك يا شيخة»، لترد عليها وفاء عامر: «وانتي مالك.. تعرفي أيه عن ربنا«.

وفاء عامر عبر إنستجرام

كان الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري كذّب تصريحاتها الأخيرة بشأن أنها لم تره منذ كانت في الثانية من عمرها، ونشر عدة صور من خطوبتها الأولى

في وقت سابق، نفت ياسمين صبري توليها كتابة مسلسلها المقبل في الماراثون الرمضاني 2022، مؤكدةً أن المسلسل من كتابة المؤلف محمد عبدالمعطي، والعمل من فكرتها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : المنتخب تأهل بسببنا

جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : المنتخب تأهل بسببنا

شوبير : رفضت نصيحة محمد صلاح وكان زماني في إسبانيا

شوبير : رفضت نصيحة محمد صلاح وكان زماني في إسبانيا

رضا عبدالعال يوجه رسالة لحسام البدري بسبب منتخب مصر

رضا عبدالعال يوجه رسالة لحسام البدري بسبب منتخب مصر

«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831

«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831