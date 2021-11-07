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وزارة الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى

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وزارة الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى وزارة الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء «العملات الأجنبية» من المواطنين بنطاق مركز شرطة المنزلة بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك مستفيداً من فارق سعر العملة فضلاً عن بيع العملة الأجنبية لبعض التجار راغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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