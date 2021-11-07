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التحرش جريمة معاقب عليها بنصوص قانونية صريحة، ليس فقط عندما تقع في مكان مغلق أو حتي في الطريق العام أو وسائل المواصلات، بل أفرد القانون عقوبة أيضًا لهذه الجريمة إذا وقعت عبر أي وسيلة إلكترونية أو من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونص قانون العقوبات في مادته (306 مكرر أول أ) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو تلميحات أو إيحاءات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك الوسائل السلكية واللاسلكية والإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.