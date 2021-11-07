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ليلى علوي باكية: «تعلمت في «الراهبات» الصلاة والصوم.. وسأساعد في «حياة كريمة»

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ليلى علوي باكية: «تعلمت في «الراهبات» الصلاة والصوم.. وسأساعد في «حياة كريمة» ليلى علوي باكية: «تعلمت في «الراهبات» الصلاة والصوم.. وسأساعد في «حياة كريمة»

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أقامت إحدى الجمعيات الخيرية، مساء أمس، حفلا بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان، حضرته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والفنانة ليلى علوي، وعدد من الشخصيات العامة.

وقالت الفنانة ليلى علوى إنها فخورة بإنها خريجة مدارس الراهبات، لإنها تعلمت فيها الأمانة والأخلاق والصلاة والصوم، إضافة إلى تعلمها كيفية التعامل مع الغير بحب ومصداقية.

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وتذكرت الفنانة ليلى علوى أيام الدراسة التي جعلتها تبكى عند التحدث وقالت «انا مش عارفة أتكلم ..كنت محضرة كلمة بس أنا سعيدة بحضورى اليوم .وأنا عمرى ما هتأخر عن الخير سواء كان معنوى أو مادى، ومش هتأخر أنى أساعد في توفير حياة كريمة لكل مواطن مصري».

المصرى اليوم

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