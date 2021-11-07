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حقيقة نقص السلع والمنتجات الزراعية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية

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حقيقة نقص السلع والمنتجات الزراعية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية حقيقة نقص السلع والمنتجات الزراعية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأحد، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نقص السلع والمنتجات الزراعية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في السلع أو المنتجات الزراعية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كل السلع والمنتجات الزراعية بما فيها الخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الزراعية بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية دون وجود نقص بأي منها، مع انتظام ضخ كميات إضافية منها لزيادة المعروض، ولضمان استقرار أسعارها.

وفي سياق متصل، يتم تنفيذ خطة محكمة للزراعة في تشمل اتباع آليات جديدة؛ لضمان توفير كل المحاصيل الزراعية، خاصةً في ظل التغيرات المناخية التي تواجهها دول العالم وتقلل من إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال الاهتمام بالتوسع الرأسي برفع إنتاجية المحاصيل الزراعية جنبًا إلى جنب مع التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، وأيضاً مشروع الصوب الزراعية، الذي يعتمد على الزراعة الحديثة؛ مما يوفر المنتجات، بالإضافة إلى زيادة المعروض منها للحفاظ على استقرار أسعارها بالأسواق.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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