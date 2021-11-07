مشاهدة مباراة ليفربول و وست هام .. الدوري الإنجليزي بث مباشر

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يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره وست هام يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد 7-11-2021 على ملعب لندن الاولمبي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 7-11-2021

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره وست هام عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة - السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة , السعودية - الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات , دبي، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 7-11-2021

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

قبل مواجهة #وستهام_ليفربول مساء الغد! ???? لنستمتع بثلاثية مُذهلة للريدز من زيارتنا لملعب وست هام الموسم الماضي ????pic.twitter.com/oHy1a94moL

— نادي ليفربول (@LFC_Arabic)

قبل مواجهة #وستهام_ليفربول مساء الغد! 👊



لنستمتع بثلاثية مُذهلة للريدز من زيارتنا لملعب وست هام الموسم الماضي 😍pic.twitter.com/oHy1a94moL — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 6, 2021

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الاحد 7-11-2021 اضغط هنــــا

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تشكيل ليفربول المتوقع ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 7-11-2021

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - فابينهو - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا.

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