«بتروحوا الچيم ولا مكسلين؟».. رانيا يوسف تتحدى متابعيها بإطلالة رياضية

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في عودة لها إلى التواصل مع متابعيها بنشر فيديوهات وتفاصيل من حياتها اليومية نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد لها من الچيم حيث ظهرت ببدلة رياضية وهي تمارس العديد من العاب اللياقة البدنية وعلقت متحدية متابعيها «لسه بتروحوا الچيم والا مكسلين؟».. ليتفاعل معها متابعوها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك:«عاش ياوحش».

رانيا يوسف

رانيا يوسف

كانت الفنانة رانيا يوسف قد هنأت أمس النادي الأهلى بفوزه خمسة أهداف في مباراته أمس مع نادي الزمالك التي انتهت بنتيجة 5-3.

ونشرت «رانيا» صورة لها بجامبسوت قصير باللون الأحمر وكتبت: «الف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم، وهارد لك لنادي الزمالك وكل جماهيره العظيمة».

ويعرض لـ«رانيا» حاليا الموسم الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»،على قناة «mbc4»، بعد عرض 3 مواسم ناجحة تفاعل معها الجمهور وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعى.

«رانيا» أكدت سعادتها بعودتها لتقديم الشخصية، مشيرة إلى نجاحها وارتباط الجمهور بها وبأحداث المواسم الثلاثة السابقة، حيث تجسد شخصية «دلال»، والدة «فرح».

وتابعت رانيا يوسف في تصريحات لها، عن الموسم الرابع: «نرى عودة آدم حبيب فرح السابق، وعودة أنيسة مرة أخرى، وطرد شادى من الفندق». ولفتت «رانيا» إلى أن أحداث الموسم الرابع تشهد العديد من المفاجآت، وأشارت إلى أنها تواصل حاليا تصوير دورها في مسلسل «المماليك» المكون من 60 حلقة.

مسلسل «الآنسة فرح» هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الكوميدى الشهير «Jane The Virgin»، وقد انتهت الجهة المنتجة له من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالى 110 حلقات على مدار 3 سنوات.