«تنشيط السياحة» تستعد لتنظيم رحلات تعريفية للشركات الإنجليزية

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بدأت هيئة تنشيط السياحة، في الترتيب والتنظيم لرحلات تعريفية لقيادات ومديري شركات السياحة الإنجليزية، وذلك في ضوء الاجتماعات التي عقدها الوفد المصري الذي شارك في فعاليات بورصة لندن للسياحة، حيث عقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماع بعدد من ممثلي شركات السياحة البريطانية والتي لديها خبرة واسعة في مجال السياحة الثقافية حيث تقوم بتنظيم رحلات إلى الأقصر وأسوان والقاهرة، حيث قام باستعراض التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري واطلاعهم على كافة المعلومات عن الأنماط والمنتجات والمنتجعات السياحية والأماكن الأثرية بمصر، كما تم التأكد من عدم وجود اية مشكلات أو عقبات تواجههم خلال تنظيمهم لهذه الرحلات.

و جدير بالذكر أن رئيس الهيئة ناقش معهم إمكانية تنظيم رحلات تعريفية والتعرف على المقاصد السياحية بها، لافتا إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتشجيع منظمي الرحلات على تنظيم رحلات سياحية لها، والتعاون في الحملات الترويجية المشتركة.

و تخطط وزارة السياحة والأثار، هيئة التنشيط كذلك الترويج لمصر دوليا من خلال نشر المقالات والتحقيقات الصحفية ودعوة المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على هذه المواقع لزيارة مصر.