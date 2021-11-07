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«المصرف العربي للتنمية الاقتصادية» نسعى لتوطيد التعاون مع القطاع الخاص المصري

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«المصرف العربي للتنمية الاقتصادية» نسعى لتوطيد التعاون مع القطاع الخاص المصري «المصرف العربي للتنمية الاقتصادية» نسعى لتوطيد التعاون مع القطاع الخاص المصري

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وجه رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، والحكومة المصرية على الدعم الذي قدموه لتنظيم الملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية، الذي شرُف برعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الملتقى شهد خلال يومين مناقشة عدد من الموضوعات الهامة وتبادل الرؤى ووجهات النظر لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية وقارة أفريقيا.

وذكر الدوسري، أن المصرف يعتزم تعزيز التعاون الإقليمي خلال الفترة المقبلة من خلال استغلال الطفرة التنموية التي تقوم في جزء كبير منها على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المصرف يسعى من خلال مكتبه في لتوطيد التعاون مع القطاع الخاص المصري.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تشغل منصب محافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الذي تأسس بمقتضي قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر في 28 نوفمبر 1973، وبدأ عملياته في مارس 1975، واتخذ من الخرطوم مقراً له، ويعتبر المصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974، وعدد الدول العربية الأعضاء في المصرف حالياً هم 18 دولة. ويعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية.

المصرى اليوم

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