وزير قطاع الأعمال العام يستعرض موقف تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير لمصانع الغزل والنسيج

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استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، وخاصة ما يتعلق بالأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة أو تحديث المصانع القائمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع شركات المقاولات المنفذة للأعمال الإنشائية في مصانع الغزل والنسيج التابعة لعدد 8 شركات كبرى ناتجة عن دمج 23 شركة للغزل والنسيج، وذلك بحضور قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج والاستشاري الهندسي للإنشاءات.

وشدد «توفيق» على ضرورة إتمام كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، وذلك تمهيدًا لتركيب الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.

وقد شمل العرض الموقف الحالي لأعمال الإنشاء / التطوير للمصانع في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث يتضمن مشروع التطوير إنشاء مصنع غزل (1) الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر تنفيذ شركة جاما للإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في بداية النصف الثاني من عام 2022، وبقيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.

كما تضمن العرض موقف تطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر بقيمة تعاقدية 251 مليون جنيه تنفيذ الشركة الهندسية للأعمال المتكاملة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من 2022، وبالنسبة لتطوير مصنع غزل (6)، تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، ويتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية 216 مليون جنيه.

أما مجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمساحة إجمالية 101.9 ألف متر، تتولى أعمالها الإنشائية شركة أوراسكوم للإنشاءات بقيمة تعاقدية 1.1 مليار جنيه.

وبالنسبة لمجمع مصانع شركة مصر صباغي البيضا بكفر الدوار، والذي يضم 6 مصانع هي: الغزل، النسيج، تحضيرات النسيج، الصباغة والتجهيز، التفصيل، البرم على مساحة نحو 175 ألف متر، تتولى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وتضمن العرض أيضًا الموقف التنفيذي للمجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج، حيث سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 103 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه تنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات.

يشار إلى أن مشروع التطوير يشمل أيضًا الشركات التالية حلوان للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والملابس، الدلتا الجديدة (شبين الكوم- طنطا)، وجه قبلي، حيث تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات ويجري حاليًا الطرح والترسية على شركات المقاولات.