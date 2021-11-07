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إيران تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي: ندعم أمن واستقرار العراق

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إيران تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي: ندعم أمن واستقرار العراق إيران تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي: ندعم أمن واستقرار العراق

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أدانت الخارجية الإيرانية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدة موقف طهران الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، الجميع إلى التحلي باليقظة لمواجهة المؤامرات الرامية لاستهداف أمن العراق وتنميته، مضيفا أن عملية الاغتيال تصب في مصلحة المعتدين على استقرار العراق وأمنه واستقلاله لتحقيق مطامعهم الاقليمية، قائلا: ان مثل هذه الاحداث تصب في صالح من انتهك سيادة العراق واستقلاله على مدى ١٨ عاما وأيضا في صالح من سعى لتأسيس الجماعات الإرهابية وزرع الفتنة لتحقيق أهدافه الإقليمية المشؤومة.

وعبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن ارتياحه لعدم اصابة رئيس الوزراء العراقي بأذى في الهجوم الذي استهدف مقر إقامته في بغداد، كما أعرب عن أمله أن يساهم العراق بشعبه وحكومته وتياراته السياسية في تنمية البلاد وازدهاره بالوحدة والتضامن.

وقال الكاظمي في أول تعليق له عقب محاولة الاغتيال الفاشلة: «كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه».

واستهدفت طائرات مسيرة مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء.

المصرى اليوم

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