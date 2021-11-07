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فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية اعتبارا من الغد

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فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية اعتبارا من الغد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية اعتبارا من الغد

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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وأشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إلى أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

وأكد أن عملية انتخاب الرئيس، وهي أول عملية انتخاب رئيس في ليبيا منذ استقلالها، وأن المطلوب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته.

وتابع: سوف نلتزم بالإجراءات التي وضعت لهذا الغرض، وسنلتزم باللوائح التنظيمية، التي سوف تنشر على موقع المفوضية، مضيفا :التزامن في الإجراءات سوف يحدث بين الانتخابات النيابية والرئاسية..هناك اختلاف في الشروط وكذلك اختلاف في المدد الزمنية، وفقا لروسيا اليوم.

المصرى اليوم

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