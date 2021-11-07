مقتدى الصدر عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي: عمل إرهابي واستهداف للشعب

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اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، انه «استهداف» للشعب العراقي، واصفا الحادث بالعمل الإرهابي.

وأضاف الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر: «العمل الإرهابي الذي استهدف الجهة العليا في البلاد، استهداف واضح وصريح للعراق وشعبه، ويستهدف أمنه واستقراره وإرجاعه إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللادولة، ليعيش العراق تحت طائلة الشغب والعنف والإرهاب، فتعصف به المخاطر وتدخلات الخارج من هنا وهناك».

وتابع: على جيشنا الباسل والقوى الأمنية البطلة الأخذ بزمام الأمور على عاتقها، حتى يتعافى العراق ويعود قويا«.

وقال الكاظمي في أول تعليق له عقب محاولة الاغتيال الفاشلة: «كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه».

واستهدفت طائرات مسيرة مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء.