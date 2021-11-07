عوض تاج الدين: مبادرات القوافل الطبية ترفع معاناة شديدة عن كاهل المواطنين

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علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على إعلان وزارة الصحة إرسالة 8 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس، حياة كريمة للكشف على المواطنين في عدد من التخصصات الطبية مثل النساء والتوليد والرمض والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل وغيرها، في عدد من المحافظات.

قال «تاج الدين» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، الأحد إن تلك المبادرات ترفع معاناة شديدة عن المواطنين، حيث يتلقى أي مريض بمرض ضمن التخصصات الطبية المحددة للمبادرة، يتلقى خدماتها، بالإضافة إلى أنها تحد من حدوث مضاعفات شديدة قد تنتج عن بعض الأمراض، لأن هناك بعض الحالات المرضية التي تعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، يتم اكتشافها وعلاجها في مرحلة مبكرة.

أضاف: «خلال الكشف على المواطنين داخل القوافل الطبية يتم تحديد العلاج المناسب للمريض، أما إذا كان المريض يحتاج إلى تدخل جراحي سواء كان بسيط أو متوسط أو كبير، يتم تحويله إلى الجهة التي يمكنها مساعدته سواء كانت مستشفى جامعي أو مستشفى تابع لوزارة الصحة أو مركز متخصص بحيث يتمكن المواطن من استكمال علاجه».