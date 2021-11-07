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رانيا المشاط تبحث تنشيط التجارة البينية مع رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية

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رانيا المشاط تبحث تنشيط التجارة البينية مع رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية رانيا المشاط تبحث تنشيط التجارة البينية مع رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية

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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الأحد، فهد الدوسري، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث بحثت تطورات انعقاد الملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية، الذي نظمه المصرف وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بالقاهرة، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما تطرقت إلى العلاقات المشتركة مع المصرف ودوره في تنشيط التجارة البينية بين الدول العربية وقارة أفريقيا.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، الأحد، إلى دور المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لدعم العلاقات المشتركة بين الدول، وتدعيم نفاذ الصادرات العربية إلى الأسواق الأفريقية من خلال عمليات تمويل التجارة، مثنية على قيام المصرف بالاستجابة لجهود الدول في مكافحة جائحة كورونا، حيث وافق على 20 عملية استجابة عاجلة لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة كورونا بقيمة 171 مليون دولار.

وشددت «المشاط»، على أهمية الاتجاه بشكل أكبر لمزيد من التحفيز للقطاع الخاص لدفع دوره في تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من التمويلات للبنوك المصرية لتحفيز نفاذ الشركات المصرية والصادرات للسوق الأفريقية.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في فتح آفاق أوسع لتنشيط التبادل التجاري، لافتة إلى عقد الوزارة ورشة عمل خلال منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يومي 8 و9 سبتمبر الماضيين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، حول تعزيز آفاق التجارة الحرة الأفريقية والتجارة الإلكترونية، وكذلك التعاون الثلاثي بين بلدان الجنوب، بما يدفع الجهود التنموية ويعزز الاستفادة من التجارب الناجحة.

المصرى اليوم

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