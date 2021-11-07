سقوط 3 أشخاص بتهمة سرقة «لودر» بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة لودر بالإكراه من أحد الأشخاص بالقاهرة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من سائق لودر بتضرره من تاجر لوادر، وآخران، لقيام أحدهم بإستدراجه لموقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بدعوى القيام بأعمال تسوية باللودر قيادته وعقب وصوله للمكان المشار إليه فوجىء بسيارة يستقلها المشكو في حقهم قام قائدها بقطع الطريق عليه وأجبروه على الترجل من اللودر قيادته وتعدوا عليه بالضرب وإصطحبوه داخل السيارة قيادتهم كرهاً عنه وقام أحدهم بإستقلال اللودر الخاص به وتوجهوا به إلى منطقة كائنة بنطاق مدينة العبور بالقليوبية وإستولوا منه على مبلغ مالى، وعقب ذلك تخلوا عنه، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء إرتكابها بالإشتراك مع آخران زوج شقيقته وسائق لودر يعمل طرفه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات وأقر المتهم الأول أنه إستعان بالمتهمان الآخران لإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه ووالده، وأيد المتهمان الآخران ما جاء بأقواله .

تم بإرشادهم ضبط اللودر المستولى عليه بمكان إخفائه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على اللودر، وإتهمهم بسرقته بالإكراه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.