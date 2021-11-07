سقوط «حرامي» الموبيلات بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة بالقاهرة.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة بقيام أحد الأشخاص بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه عاطل، وبحوزته 3 هاتف محمول مجهولين المصدر وسلاح أبيض مطواة«.

وبمناقشته عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، إعترف بمزاولته نشاطاً تخصص في سرقات متعلقات المواطنين حال إستقلالهم السيارات الأجرة بأسلوب المغافلة وأقر بأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات 3 وقائع سرقة.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة وأقروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.