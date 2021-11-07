بسبب حادث تصادم.. ضبط أحد الأشخاص بحوزته سلاح ناري بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية قام بإطلاق أعيرة نارية على أثر حادث تصادم بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة بقيام قائد إحدى السيارات وبصحبته 4 أشخاص، بملاحقة سيارة أخرى، وقيام قائد السيارة الأخيرة بإطلاق عيار نارى من طبنجة صوت كانت بحوزته ولدى مشاهدة لإرتكاز أمنى قام بالدوران بالسيارة والسير عكس الإتجاه.

وبسؤال مستقلى السيارة الأولـى قرروا بأنهم حال سيرهم بالسيارة فوجئوا بقيام قائد السيارة الثانية بالإصطدام بهم نتج عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارة ولاذ بالفرار فقاموا بملاحقته وتمكنوا من إستيقافة بمحل الواقعة وحال محاولتهم الإمساك به قام بإشهار سلاح نارى كان بحوزته وإطلاق عيارين في الهواء، ولاذ بالفرار بالسيارة.

من خلال إجراء التحريات تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المتسببة في الحادث وبها تلفيات، وعُثر بداخلها على طبنجة صوت وبداخلها خزينة تحوى 13 طلقة صوت والمستخدمة في إرتكاب الواقعة وبندقية خرطوش و٣ طلقات لذات العيار.

وبمواجهته أقر بقيامه بإطلاق الأعيرة الصوت خشية تعديهم عليه بالضرب، وأضاف بحيازته للمضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.